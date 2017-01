Créer un flux RSS pour une page Scoop.it – 2 méthodes

Comme vous l’aurez probablement remarqué, Scoop.it a eu la riche idée de supprimer le flux de ses pages de curation. Bien pratiques, ces flux permettaient d’éviter d’avoir a se créer un compte Scoop.it pour suivre les découvertes des uns et des autres et permettaient surtout de centraliser sa veille dans un agrégateur de flux.

Heureusement il y a toujours des services qui permettent de créer des flux sur des pages HTML qui n’en disposent pas (ou plus).

Test avec Feedity

J’ai d’abord utilisé Feedity que je connais bien et qui propose un mode graphique très simple d’utilisation. J’ai choisi comme exemple (et parce que j’aime les mises en abîme) de surveiller l’incontournable page RSSCircus proposée par Serge Courrier (@secou).

Après avoir indiqué à Feedity son adresse web et cliqué sur « Preview » on accède au fort pratique sélecteur visuel. Il suffit de sélectionner à l’aide de la souris un titre pour que tous soient sélectionnés automatiquement car reconnus comme des éléments similaires par l’outil.

On clique ensuite sur « Save feed » et il n’y a plus qu’à récupérer le flux généré par l’outil.

Franchement ça fonctionne tout seul. Seul problème, Feedity, dans sa version gratuite ne recueille que 5 items (articles, posts, …) par jour. Suffisant pour une page Scoop.it pas trop alimentée mais vite limité pour suivre les plus riches.

Pour info les offres de Feedity sont ici.

Test avec Fivefilters

Fivefilters est un peu plus complexe mais permet de créer des flux non limités gratuitement.

Dans le formulaire il faut d’abord indiquer l’URL de la page Scoop.it à surveiller.

Il faut ensuite trouver une variable qui permette à l’outil de repérer les URL à récupérer dans la page et à injecter dans le flux RSS à créer. En jetant un coup d’oeil au code d’une page Scoop.it et après tests, il est possible d’utiliser les variables h2 postTitleView ou title



On clique ensuite sur « preview » puis sur « RSS Feed » pour récupérer le flux en question.

La bonne nouvelle c’est que le flux créé fonctionne parfaitement (testé avec Inoreader), la mauvaise c’est que malheureusement il n’intègre pas tous les items (articles) publiés sur la page. Il manque en effet les articles de la colonne de droite de la page Scoop.it, c’est gênant. J’ai eu beau tenter de cibler précisément le type d’éléments manquants dans l’outil Firefox adéquat (ci-desous) je n’ai pas trouvé la solution.

Bon je ne suis pas non plus un spécialiste du code alors si quelqu’un a une solution elle est la bienvenue 🙂

MàJ du 18/10/2016 : après une nuit d’attente (cf. commentaires ci-dessous) les nouvelles sont bonnes. En effet, les nouveautés sont bien intégrés dans le flux RSS généré par Fivefilters. La méthode fonctionne donc 🙂