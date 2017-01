Cyfe, tableau de bord pour les médias sociaux et bien plus

Il était temps que je teste Cyfe, un service dont j’avais entendu du bien ici et là.

Création d’un tableau de bord personnalisé

La logique de l’outil est très simple, une fois votre compte créé vous allez ajouter des widgets afin de vous créer un tableau de bord de monitoring personnalisé. Ceux qui ont utilisé Netvibes ou d’autres services du même genre seront tout de suite à l’aise avec l’interface. La différence vient du fait que Cyfe propose un catalogue d’applications et de services tiers, nos sources donc, particulièrement impressionnant.

L’ajout de ces widgets se fait grâce à un bouton en haut à gauche de la page (suivre le mini tutoriel proposé à la première connexion si nécessaire). S’ouvre alors un catalogue où les différentes sources sont classées en 11 catégories.

Plusieurs services sont évidemment proposés dans chaque catégorie. Voici par exemple un aperçu de ce que l’on trouve dans « Email » :

Ou encore dans « Monitoring »

Et bien sûr dans « Social Medias » :

Une fois que votre choix de widget est fait la procédure est toujours la même :

Le service tiers vous demande si vous acceptez la connexion de Cyfe à son API. Une fois que vous avez accepté vous aurez des choix à faire ou des actions à effectuer, par exemple : ajouter les flux RSS des alertes Google que vous souhaitez surveiller

choisir lequel de vos calendriers vous souhaitez voir apparaître

taper une requête à surveiller dans Twitter

choisir l’indicateur Google analytics à surveiller dans un menu déroulant

… Le widget apparaît alors sur le tableau de bord. Notez qu’il est facile de le reconfigurer puisqu’il suffit pour cela de cliquer sur la roue crantée et de modifier par exemple l’indicateur à surveiller.

Quelques possibilités intéressantes

Parmi l’ensemble des services proposés (j’en ai compté 84) j’apprécie particulièrement la possibilité de monitorer :

des fichiers provenant de Google Spreadsheets

des flux RSS

les applications de gestion de campagne d’emails Aweber, Campaign Monitor ou Mailchimp

les alertes Google via leur flux RSS

les pages Facebook, Google+, LinkedIn

votre compte Twitter ou celui d’autres utilisateurs

des requêtes Twitter

Google Analytics et Google Analytics temps réel

Mais encore ?

Attention, la version gratuite de Cyfe ne permet d’ajouter que 5 widgets, autant dire qu’on est vite frustré.

Bien sûr la version premium ne fixe aucune limite. Parmi les autres possibilités qu’elle offre on trouvera :

création de plusieurs tableaux de bord afin de regrouper les widgets par thème

possibilité d’inviter des collaborateurs à et consulter et/ou collaborer à un tableau de bord

possibilité de générer une URL publique pour un tableau de bord afin de pouvoir les partager (à l’instar des Univers Netvibes)

possibilité d’exporter les contenus d’un tableau de bord en CSV (autres formats proposés)

possibilité de créer des rapports automatisés incluant les modifications d’un tableau de bord

possibilité d’avoir son propre nom de domaine

conservation de l’historique des données

Plusieurs autres exemples de tableaux de bord sont accessibles à partir de la page d’accueil de Cyfe.

Conclusion

L’outil est bien fait car très facile à mettre en oeuvre. Les « sources » proposées sont nombreuses et intéressantes et les visualisations efficaces. La question est de savoir s’il vaut les 168$/an demandés (ou 19$/mois). Question difficile. Je dirais que si vous ne faites que surveiller des médias sociaux alors un Hootsuite en version gratuite fait aussi bien voir mieux. Si en revanche vous souhaitez regrouper en un seul lieu des services aux objectifs variés mais que vous devez suivre, qu’il s’agisse d’organisation personnelle, de suivi de projets, de web analytics, d’email marketing ou encore de CRM, en gros si vous êtes le nez plongé en permanence dans le cloud, alors l’investissement dans Cyfe peut sérieusement être envisagé, d’autant plus si des collaborateurs sont impliqués dans certaines de ces tâches.