Kumbu sauvegarde les posts des medias sociaux et bien plus !

La semaine dernière je vous présentais Botmarker, un service vous permettant de sauvegarder des tweets dans un espace privatif. Kumbu le fait aussi mais va beaucoup plus loin.

Présentation

Kumbu est un service en bêta proposé par la société française éponyme, qui a pour objectif de vous permettre de capturer et d’archiver des posts publiés sur :

Facebook (billets et messages privés). Malheureusement au moment du test les vidéos des posts Facebook n’étaient pas enregistrées (cf. copies d’écran ci-dessous)

Flickr

Instagram

Twitter (tweets et DM)

Youtube

Whatsapp

…

Mais ce n’est pas tout puisque vous pouvez également ajouter des contenus à partir de :

blogs

Gmail

a priori tous types de pages web correctement formatées

votre PC puisqu’il est possible d’aller chercher des contenus présents sur votre disque dur

d’autres sources à la demande

La différence avec un service de social bookmarking traditionnel ? Vous conservez ici une copie des contenus qui vous intéressent et pas seulement un lien.

Après avoir créé un compte vous allez installer l’extension Chrome qui vous est proposée (pas de développement pour Firefox pour l’instant malheureusement).

Lorsque vous êtes sur votre compte Facebook ou Twitter vous allez :

cliquer sur le bouton Kumbu qui s’est installé dans votre navigateur OU cliquer sur le bouton Kumbu présent désormais sous les contenus des médias sociaux visités un volet apparaît à droite de votre écran dans lequel vous allez indiquer à quelle collection vous souhaitez ajouter l’élément cliquer sur « Enregistrer »

Une fois cela fait vous pouvez revenir à l’interface web de Kumbu pour voir le résultat.

Les éléments capturés apparaissent dans la collection où vous les avez classé. Ils sont classés par ordre antechronologique et il est possible, par défaut, de les filtrer par types de sources puisque celles-ci sont repérées directement par Kumbu (voir copie d’écran ci-dessus à gauche).

Vous pouvez aussi ajouter des tags à vos captures afin de les classer plus finement encore. Pour cela cliquez sur un élément. Il apparaît alors dans sa version intégrale.

A partir de cette même fenêtre vous pouvez également l’ajouter à une nouvelle collection ou le supprimer.

Comme vous pouvez le voir sur la copie d’écran ci-dessous ou la précédente, la source du contenu est conservée par l’outil et lorsqu’il s’agit d’un fichier image ou vidéo il est possible de le télécharger.

Kumbu est prévu initialement comme un espace en ligne vous permettant de conserver et partager des souvenirs avec des petites communautés (famille et amis). Cette fonctionnalité n’est pas encore implémentée (ou alors bien cachée) mais on l’attend avec impatience. En effet, le service pourrait alors être « détourné » pour diffuser facilement une veille vers des collègues.

Conclusion

Kumbu est un service simple à utiliser et qui mérite d’être testé. Il permet en effet de conserver proprement des contenus web. Il ne s’agit plus de liens mais de copies très « propres » de posts, ce qui est tout de même très agréable quand on travaille avec au quotidien.

Que manque t-il à ce service? Rien qui ne soit déjà prévu puisque l’appli mobile est en cours de développement ainsi que les fonctionnalités collaboratives. Ah si, bien sûr, un moteur de recherche efficace et des flux RSS (il n’y a jamais trop de flux RSS 🙂

Kumbu est gratuit pour l’instant mais deviendra payant une fois la phase bêta terminée. Vous pouvez suivre l’évolution du projet sur le compte Twitter @getkumbu .

Et pour finir sachez que les kumbu sont des signaux claniques de reconnaissance utilisés par certaines tribus d’Afrique Centrale.