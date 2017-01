Sauvegardez facilement des tweets avec Botmarker

Commençons l’année avec Botmarker, un petit service en phase de lancement, pratique et simple à utiliser qui vous permettra de sauvegarder et classer les tweets qui vous intéressent.

Après vous être connecté au service avec votre compte Twitter vous pouvez commencer à récupérer des tweets dans votre timeline. Pour cela rien de plus simple, à partir du client Twitter original ou d’un autre client Twitter (voir toutefois en conclusion) :

Repérez le tweet qui vous intéresse Cliquez sur le bouton d’envoi par message direct Recherchez le compte Botmarker et sélectionnez-le Ajoutez des hashtags si nécessaire Cliquez-sur « Envoyer »

Vous pouvez maintenant vous rendre dans votre espace en ligne pour constater que vos favoris Twitter sont bien enregistrés et classés en fonction des hashtags que vous leur avez ajouté. Les tweets sont copiés dans Botmarker, ce qui veut dire que même s’ils sont supprimés par l’auteur vous en gardez une copie. ( Attention, le temps de synchronisation est parfois un peu long, ce n’est pas un service en bêta pour rien…).

Le site est responsive donc pas d’apps pour l’instant, il suffit de s’y connecter via le navigateur habituel de son smartphone.

Parmi les développements annoncés :

intégration avec Pocket et Instapaper

automatisation de certaines tâches à partir des hashtags utilisés

possibilité d’ajouter des notes aux tweets bookmarkés

Conclusion : les développeurs de Botmarker indiquent qu’il peut être utilisé avec de nombreux clients Twitter mais je n’ai pas réussi à le faire fonctionner sur Hootsuite pour l’instant. Bon en même temps il a été lancé cette semaine alors soyons patients. Parmi les fonctionnalités qui pourraient s’avérer intéressantes à développer je leur suggère notamment la mise en place d’un moteur de recherche, la possibilité de créer des groupes de tweets partageables ou pas (bundles), la création d’un espace public de partage en plus de l’espace personnel privé et bien sûr la mise en place de flux RSS pour suivre les tweets taggés par d’autres utilisateurs. Quoiqu’il en soit c’est un service simple et efficace qui se profile ici. A suivre en 2017 donc.