Une datavisualisation comparative et dynamique de 44 outils de veille

Le portail de l’intelligence économique et le Club Webtechno de l’AEGE , sous la houlette de Guillaume Sylvestre ( @g_sylvestre ) et Antoine Viollet-Surcouf ( @ant1_vs ) vient de mettre en ligne un comparatif de 44 solutions de veille qui vont d’outils gratuits de type Google Alertes à des plateformes à plusieurs milliers d’euros comme Digimind ou KB Crawl.

Gros avantage de la solution choisie (Tableau Software), le comparatif est dynamique et se reconfigure en fonction de 7 types de critères :

Types d’alertes générées : email, dashboard, rss,… Rapidité de prise en main Type d’installation : SaaS, desktop, extension de navigateur Payant/gratuit/Freemium Budget disponible Type de veille : agent d’alerte, crawler, RSS, réseaux sociaux,… (pas bien sûr de saisir ce qui est indiqué ici) Spécialité : news, scraping, Twitter, brevets, contrefaçons,…

Concrètement si par exemple je ne veux que du gratuit je clique sur cette entrée pour voir remonter sept solutions.

Autre scénario, après avoir réinitialisé le comparatif (bas de page) on souhaite sélectionner uniquement des outils proposant des alertes par email. On va donc effectuer une quadruple sélection (CTRL+clic gauche) pour voir apparaître quinze solutions.

Si maintenant on ne souhaite que des outils rapides à prendre en mai, on va tout simplement choisir ce critère qui va filtrer les résultats précédents pour faire apparaître maintenant 10 solutions potentielles.

Ajoutons un troisième filtre, par exemple un budget inférieur à 1000 euros par an, et nous nous retrouvons maintenant avec deux solutions restantes. Et on pourrait continuer bien sûr avec les autres familles de critères.

Une fois que les résultats correspondent à vos attentes il est possible d’exporter la vue en PDF (mais aussi les vues par familles de critères).

Il s’agit donc d’un comparatif à base de tris croisés très bien réalisé et qui peut s’avérer pratique lorsqu’il s’agit de choisir des solutions. Bien sûr, cela suppose tout de même que ceux qui l’utilisent sachent un minimum de quoi on parle. Belle initiative!