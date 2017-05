2010 – Livre blanc des méthodes d’analyse appliquées à l’intelligence économique

Il s’agit d’un livre blanc de 128 pages que j’avais initié et dirigé en 2010 à l’ICOMTEC . Les six groupes d’élèves qui y ont participé (voir p. 128) ont réalisé un énorme travail de compilation, tests et vulgarisation des méthodes d’intelligence analysis et c’est à ma connaissance la première réalisation de ce type en langue française. Elle n’est évidemment pas dénuée de défauts (tous les groupes n’avaient d’ailleurs pas obtenu la même note) mais c’est à mon sens une bonne base de démarrage pour quiconque souhaite approfondir ce sujet incontournable en intelligence économique.

Vous aurez par ailleurs l’occasion d’y retrouver la plume de Bernard Besson qui avait eu la gentillesse d’accepter de rédiger la préface.

Vous pouvez retrouver le billet de lancement de 2010 sur Outils Froids sur cette page.

Initialement ce travail devait être disponible sur le site de l’association des élèves (VIGIE) mais il a malheureusement disparu et j’ai donc décidé de le capitaliser ici.