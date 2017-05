Base de connaissances

Vous trouverez ici des contenus variés que j’ai publié depuis 2003 sur ce blog et ailleurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette démarche et sa mise en oeuvre vous pouvez lire ce billet.

Comme tous les contenus de ce blog et sauf indication contraire, ces documents sont en licence Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.

Cliquez sur « Présentations », « Articles de recherche », etc en fonction du type de contenu que vous recherchez