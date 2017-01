Veille hebdomadaire : du 02 au 09 décembre 2016 (revue de liens)

Dans cette revue de liens vous trouverez des logiciels, services en ligne et extensions pour navigateurs regroupés sous le terme générique d’ « Outils » et des articles (universitaires, de journaux) et documents divers (présentations, tutoriels, vidéos…) sous le terme « Contenus ».

Vous pouvez retrouver ces découvertes « au fil de l’eau » sur mon compte Twitter ou sur mon profil Diigo (auquel vous pouvez vous abonner en créant votre propre compte ou en utilisant le flux RSS).

Et puis j’ai rajouté une catégorie musique. Parce que.

Bonne(s) lecture(s)/expérimentation(s)/écoute(s)

Contenus

la recherche à partir des bases de données (Abstracting & Indexing) baisse avec le temps ; ce qui est récent et augmente vite, c’est la place de ces systèmes dits académiques, comme ResearchGate, Academia et Mendeley ; ce sont des plateformes d’échanges qui vont bientôt rattraper les bases de données ;

les alertes à partir d’email de tables des matières sont en perte de vitesse ;

Google scholar est plus utilisé que Google ;

dans les pays en voie de développement, c’est le smartphone qui est plus utilisé que dans les pays développés ; néanmoins, globalement, les recherches sur smartphones représentent 10 % des recherches de ressources ;

le premier motif de découverte des articles est la recherche ;

les documentalistes ont des comportements différents de ceux des autres catégories de chercheurs, car ils utilisent plus les bases de données (voir figure 16 page 22 du rapport) ;

plus de la moitié des contenus sont d’accès gratuit, et en médecine, PubMedCentral a été très influent pour cela.

Dans les systèmes complexes, explique-t-il, ce n’est pas le choix majoritaire qui s’impose. Au contraire, le plus souvent, il suffit d’une minorité très intransigeante pour qu’elle impose ses choix et préférences à tous.

Il en tire un constat : alors que quelqu’un qui mange casher ou halal ne mangera jamais une nourriture non casher ou non halal, l’inverse n’est pas vrai. Taleb en tire une vérité : la minorité est souvent un groupe intransigeant, quand la majorité se révèle plus flexible

La forte demande d’une minorité pèse sur les coûts de distribution et la force des principes de cette minorité accélère l’effet de diffusion de la nouvelle règle.

Pour lui, cela signifie que la formation des valeurs morales dans la société ne provient pas de l’évolution du consensus : « non, c’est la personne la plus intolérante qui impose la vertu aux autres, précisément à cause de cette intolérance ».

Taleb déduit de ces réflexions logiques, une autre règle. Une minorité intolérante peut donc miner notre démocratie. Ce qui signifie que pour répondre à l’intolérance, il faut être plus intolérant encore que les minorités intolérantes.

Pour Taleb, la société n’évolue pas par consensus, vote ou majorité. « Seules quelques personnes suffisent pour déplacer d’une manière disproportionnée l’aiguille. Tout ce dont ils ont besoin est une règle asymétrique quelque part. Et l’asymétrie est présente partout ».

Par Aline Bouchard

URFIST Rennes

Musique

JJ Cale and Leon Russel – Goin’ down

Leon Russel, un grand artiste disparu le 13 novembre dernier.

Leon Russell – A song for you

Stevie Ray Vaughan & Jeff Beck – Don’t Fall For Me Baby – 1984

Bob Seger – Still The Same (live in San Diego ’78)