Warble, des alertes par mots-clés pour surveiller Twitter

Warble est un nouveau service qui rentre parfaitement dans le concept de veille radar sur une portion du web (veille radar-ciblée donc) que j’évoquais la semaine dernière. A l’instar des défunts Nutshellmail, Tweetbeep ou Tweetalarm, il permet très simplement de mettre en place une veille par mots-clés sur l’ensemble des posts Twitter et d’être informé par email quand apparaissent de nouveaux résultats.

L’inscription est rapide et vous amène sur la page suivante.

Un clic sur « Setup your first alert » vous permet d’accéder à l’interface de configuration des alertes (étonnant non?).

Comme indiqué en dessous du formulaire vous pouvez utiliser dans votre requête l’ensemble des opérateurs Twitter habituels y compris les géocodes (voir en bas de la page)

.

C’est simple et efficace et on pourra simplement regretter que ce service ne propose par de récupérer les résultats sous forme d’un flux RSS. Si vous préférez cette dernière solution vous pouvez toujours vous tourner vers Queryfeed.

Bon vent à Warble, en souhaitant qu’il dure plus longtemps que les trois cités plus haut.