Veiller en mode radar ou en mode cible?

Depuis quelques années maintenant j’ai « créé » les concepts de veille radar et de veille cible pour permettre aux personnes que je forme de bien distinguer deux manières de faire sa veille sur le web .

La veille cible

On pourrait dire que la veille cible est la manière traditionnelle de faire. Après l’indispensable définition des thèmes à surveiller, il s’agira de repérer des sources, d’en évaluer la pertinence par rapport au besoin en information, puis de les mettre sous surveillance.

Les sources en question pourront être par exemple :

la page d’actualités d’un site corporate (un concurrent, un fournisseur,…)

le blog d’un expert

le compte Twitter de quelqu’un qui partage beaucoup de contenus sur le thème

le compte Youtube d’une organisation du secteur

…

Les outils permettant de surveiller ces cibles seront au choix des services de monitoring, des agrégateur de flux RSS et plus bêtement l’abonnement à une newsletter si la source en propose.

Donc à partir du moment où l’on surveille une source spécifique on est en mode cible.

La veille radar

Cette veille est liée aux services qui permettent de créer des alertes par mots-clés sur le web ou sur des sous-parties de celui-ci. L’idée est ici de tenter de voir remonter des contenus thématiques (articles, billets, tweets, posts divers, vidéos,…) quelles qu’en soient les sources, l’analyse de la pertinence du contenu venant alors dans un second temps.

Là où la « veille cible » se concentre sur des territoires connus puisque repérés et validés par nos soins, la veille radar va (potentiellement) nous ouvrir des horizons en faisant remonter des contenus hors des territoires balisés. Par la même occasion nous découvrirons ainsi de nouvelles sources qui, après validation, viendront enrichir notre veille cible.

Comme dit plus haut, les outils permettant de faire de la veille radar sont les services d’alertes par mots-clés, au premier rang desquels Google Alertes qui est lié à l’index de Google et couvre a priori la plus grande (la moins petite) partie du web visible mais il y en à d’autres (attention cette liste a besoin d’être mise à jour).

Résumons, la veille cible exploite un territoire connu, déjà exploré et délimité par nos soins, là où la veille radar envoie des signaux vers des espaces inconnues (frontières de l’infini 🙂 ) et reçoit ou non des échos en retour en fonction des nouvelles pages indexées par les systèmes d’alerte. Cette veille joue sur la sérendipité et la créativité (dans le choix des mots-clés par exemple) et elle est donc toute aussi sérieuse que l’autre car susceptible de remonter des éléments totalement inédits.

Ces deux manières de faire de la veille sont bien connues mais mon expérience m’a montré que cette façon de les présenter était souvent éclairante pour l’auditoire.

Alors veille cible ou veille radar ?

Il n’y a évidemment aucune raison de choisir l’une au détriment de l’autre, en fait il est même indispensable de faire travailler les deux ensembles. C’est un peu comme l’hémisphère gauche et l’hémisphère droit du cerveau. Ils ne traitent pas les mêmes types d’informations mais, heureusement pour nous, travaillent de concert. Si les sources ont été bien choisies, la veille cible va produire régulièrement des contenus intéressants, à la différences des résultats de la veille radar plus chaotiques mais potentiellement plus riches.

En fait il est possible de mêler les deux approches de manière plus fine encore à condition d’utiliser le bon outil, Inoreader par exemple. On peut imaginer le cas où l’on récupèrerait « à la louche » et sans trop de travail de validation, des sources thématiques, mettons une centaine des flux RSS de communiqués de presse des grands constructeurs automobiles, on est alors en veille cible. En utilisant les règles de filtrage d’Inoreader on pourra créer par exemple des filtres par mots-clés par pays pour reclasser l’information en mode géographique ou encore des filtres par mots-clés par technologies (électrique, hydrogène, connecté, …) pour suivre les annonces liées aux innovations des constructeurs. On est ici en mode radar mais sur une portion restreinte du web.

Veille radar ou veille cible? Les deux mon capitaine.