Bibliosurf, un dispositif de veille sur la littérature très abouti

Je découvre avec 10 ans de retard l’excellent site de veille sur la littérature Bibliosurf II (voir les raisons du « II » ici). Il est vrai qu’entre les conseils d’amis et les passages en librairies (sans parler des recommandations d’Amazon) je n’ai jamais de problèmes à trouver de quoi lire. Il n’empêche que je m’en veux de n’avoir pas découvert ce site plus tôt tant il est riche.

Créé par Bernard Strainchamps (dont je vous invite à lire une interview ici) l’objectif de ce site est de permettre à l’utilisateur de savoir ce qui se dit des livres dans la presse en ligne et la blogsphère. Et c’est très réussi!

Descriptif du site

On trouve en page d’accueil ce site (bâti sous SPIP) plusieurs entrées proposant des sélections d’ouvrages :

Ils aiment passionnément : livres « coup de coeur » d’un blogueur ou chroniqueur littéraire

Coups de coeur de la blogosphère : sorte de « top 50 » des livres globalement les plus appréciés

Les focus : qui renvoient vers des regroupements thématiques d’ouvrages ou à des productions propres à Bibliosurf. Par exemple : la littérature italienne une cartographie de la littérature américaine

La revue du web : l’ensemble des autres ouvrages qui font l’actualité

En haut de la page d’accueil quatre boîtes cliquables renvoient vers :

Les nouveautés en vue, c’est à dire vers les ouvrages qui « montent » sur les sites surveillés

La revue du web, donc l’ensemble des ouvrages de la base de données que l’on peut trier par genre ou pays puis par un second niveau de tri (nbre de critiques, notes, visites)

Des podcasts littéraires

Un carte littéraire qui permet d’identifier des romans dont l’action se situe dans un lieu ou un autre (via OpenStreetMap)

D’autres entrées sont disponibles en haut à gauche dont notamment :

Des palmarès évolutifs

Une navigation par tags et affinités dans la base d’ouvrages

Descriptif de la page consacré à un livre

Lorsque l’on clique sur l’un des ouvrages on accède à une fiche détaillée (ci-dessus) comprenant notamment :

Un extrait de la chronique du blog ou site qui l’évoquait

Le nombre de sources qui en parlent

La note moyenne obtenue par l’ouvrage

Des tags thématiques

L’ISBN

Un renvoi vers les catalogues BNF et VIAF

Des extraits d’autres critiques

Une vidéo sur l’ouvrage ou l’auteur remontée automatiquement via Youtube (s’il en existe j’imagine)

Mise en oeuvre de la veille dans ce projet

Outre l’aspect purement littéraire, ce qui m’intéresse bien sûr est la manière dont la veille est effectuée pour alimenter le site. Dans un document consultable ici on apprend que :

une veille quotidienne est effectuée sur l’agrégateur Feedly sur environ 200 sites et blogs, qui permet la sélection des extraits d’articles qui seront publiés

que les photos, bios et vidéos des auteurs sont remontées automatiquement via les API de DBPedia et Youtube

que les métadonnées liées à l’ouvrage sont également remontées automatiquement puis réinjectées dans les pages

que les indicateurs sont calculées automatiquement pour noter les articles et créer les palmarès

que la veille est scénarisée grâce à : l’affichage par filtres croisés des nuages de tags la carte géographique littéraire les palmarès

grâce à : le site est sécurisé en HTTPS et responsive

Il y a ici des idées à prendre ! Quelles que soient les thématiques de veille que vous traitez il est indispensable de mettre en valeur les informations remontées par votre dispositif. Si votre veille est diffusée sur un intranet permettre une navigation par tris et par tags dans la base est indispensable. Proposer des représentations cartographiques ou géographiques peut l’être aussi. Comme je le disais dans ce récent article d’Archimag la mise en valeur de résultats de la veille est au moins aussi importante que la surveillance des sources, car sans livrables attractifs pas de lecteurs et sans lecteurs…

L’autre élément intéressant est l’intégration de datas vias diverses API, une tendance qui monte évidemment et que certains services de veille commencent à prendre en compte en faisant appel à des compétences de « data analysts ».

Vous pouvez suivre l’actualité de Bibliosurf sur Twitter, Facebook ou tout simplement en vous abonnant à son flux RSS pas visible dans la page mais bien présent si vous disposez d’un détecteur de flux dans votre navigateur (sinon le voici). Etonnant au passage qu’il n’y ait pas de newsletter.

Pour info Bernard Strainchamps était déjà à l’initiative de l’excellente ( et défunte) liste de diffusion « Mauvais genre », consacrée au polar et à la science fiction, à laquelle j’étais abonné dans un autre temps. Je m’en veux donc d’autant plus de découvrir si tardivement Bibliosurf…