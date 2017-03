Stillio, un service qui surveille des pages web par captures d’écran

Stillio est un service lancé tout récemment qui propose de surveiller des pages web en utilisant un système de captures d’écran.

Après avoir ouvert un compte sur le service il suffit de cliquer sur le bouton Add Webpage et d’ajouter l’URL d’une page (3 en version gratuite) pour la mettre sous surveillance. On peut :

Ajouter des tags aux pages afin de mieux les classer/retrouver

Choisir : La taille de la capture d’écran à effectuer (Automatique par défaut) Le délai après lequel le cliché doit être pris –> permet de prendre en compte le temps de chargement de la page La localisation géographique du serveur qui doit effectuer le screenshot La fréquence à laquelle un cliché doit être effectué (toutes les 24h uniquement pour la version gratuite)



A partir de là Stillio va stocker chaque jour une (ou plusieurs) capture(s) d’écran de celle-ci et la stocker dans votre compte où vous les retrouverez classées par URL, noms de domaine (plusieurs pages d’un même site surveillées) ou tags.

Il sera ensuite possible ensuite de :

voir l’ensemble des captures d’écran sur une page dédiée

télécharger les captures d’écran d’une page ensemble (ZIP –> .png) ou une par une

partager les captures d’écran pour une page web : en mode public (URL publique) –> voir cette page par exemple en mode privé (nécessité pour les invités de créer un compte)

mettre des captures en favori pour les retrouver plus facilement par la suite

A une époque où l’image prend une telle importance je trouve pertinente l’idée d’un service de veille « graphique », il lui manque toutefois plusieurs fonctionnalités pour devenir incontournable. La plus importante étant celle qui permettrait de sélectionner deux pages pour pouvoir les comparer l’une à l’autre. Comment sinon repérer facilement les changements?

Autre fonctionnalité manquante, le bookmarklet et/ou l’extension pour navigateur permettant d’ajouter une page à surveiller. Enfin, un système de notification par email et bien sûr par flux RSS est indispensable à tout dispositif de veille qui se respecte (il est cependant annoncé sur la page d’accueil de Stillio que c’est en cours de développement). La cerise sur le gateau serait de pouvoir surveiller l’apparition (ou non) de certains mots-clés par filtre ou requêtes booléennes dans les pages modifiées. Peut-être via un système d’OCR.

Beaucoup de voies d’amélioration donc pour que ce service (aux tarifs pourtant déjà bien définis) devienne vraiment utile à des chargés de veille. Mais soyons positifs, Stillio part d’une bonne idée, les possibilités de partage sont intéressantes et surtout il est encore en cours de développement, ce qui veut dire que les surprises peuvent vite arriver.

