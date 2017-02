Veille hebdomadaire : du 4 février au 10 février 2017 (revue de liens)

Je n’ai pas eu le temps de rédiger un billet de ce type durant les trois dernières semaines. Si vous souhaitez voir ce que j’ai collecté durant cette période vous pouvez remonter ma page de favoris partagés sur Diigo.

Dans cette revue de liens vous trouverez des logiciels, services en ligne et extensions pour navigateurs regroupés sous le terme générique d’ « Outils » et des articles (universitaires, de journaux) et documents divers (présentations, tutoriels, vidéos…) sous le terme « Contenus ».

Vous pouvez retrouver ces découvertes « au fil de l’eau » sur mon compte Twitter ou sur mon profil Diigo (auquel vous pouvez vous abonner en créant votre propre compte ou en utilisant le flux RSS).

Et puis j’ai rajouté une catégorie musique. Parce que.

Bonne(s) lecture(s)/expérimentation(s)/écoute(s)

Outils

The easiest way to download videos from Youtube, Tumblr, Dailymotion, Vine, Facebook, Instagram, Vimeo, Adobe.tv, Soundcloud and others

Très bonne idée. Articles de langue anglaise.

Social network analysis des personnalités politiques et business. Très intéressant.

Pour ograniser au mieux son bureau sous Windows. J’ai adopté IconGroups.

Contenus

Musique

Rival Sons – Electric Man [Official Video]

Ludwig van Beethoven – Moonlight Sonata ( 3rd Movement ) Tina S Cover