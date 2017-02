S’il y a une chose que je répète dans chacune de mes formations à la veille, c’est bien que les veilleurs doivent nécessairement effectuer une « veille sur la veille » en plus de celles, thématiques, dont ils ont la charge. Certes, c’est du travail en plus mais comment espérer suivre les évolutions du secteur et optimiser son dispositif sans cela? Du temps passé pour en gagner donc. D’ailleurs le premier exercice d’application sur les flux RSS que je donne aux stagiaires consiste généralement à mettre sous surveillance les blogs de quelques veilleurs.

Il y a encore quelques années, un blog digne de ce nom se devait de proposer une liste de liens vers d’autres blogs traitant de thématiques proches des siennes. La fameuse blogoliste ou blogroll. Au fil du temps cette habitude s’est perdue me semble t-il et je ne sais pas exactement pourquoi. Concurrence accrue entre les acteurs? Impression de désuétude? Volonté de proposer des pages épurées (c’est sûr c’était parfois un peu chargé 🙂 ). Je l’avais moi-même abandonnée lorsque j’ai lancé la nouvelle version d’Outils Froids il y a 2 ans mais j’ai décidé de changer cela car il me semble que c’est un manque. Après tout on ne perd rien à partager les bonnes adresses. Vous retrouverez donc désormais en bas à droite de ce blog une blogroll comportant, pour l’instant 21 sites et blogs spécialisés sur les thématiques qui nous occupent et que je vais maintenant commenter rapidement :

Voilà. Je ne prétends pas qu’il s’agit de la liste ultime et définitive (n’hésitez pas à faire des propositions en commentaire ou dans le formulaire adéquat) mais c’est en tout cas un très bon début pour faire une veille métier solide.

Veilleurs! 21 sites et blogs à suivre pour effectuer votre veille métier 4.8 (96%) 5 votes

Spread the love