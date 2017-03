Sept services gratuits pour découvrir des contenus intéressants (« content discovery »)

Comme je le disais récemment, il est important de ne pas faire une veille trop ciblée si l’on souhaite continuer à découvrir de nouveaux contenus et sources. Hormis les services d’alertes par mots-clés de type Google Alerts, il existe une catégorie d’outils qui peut s’avérer en cela intéressante, il s’agit des services de « content discovery ». Leur objectif est de vous délivrer régulièrement des contenus (liens vers des articles, des vidéos,…) liés à vos centres d’intérêts. Deux techniques principales pour déterminer ces derniers :

grâce à des mots-clés/tags que vous indiquez vous-même ou que vous choisissez dans une liste imposée par le service

grâce à l’analyse de ce qui est le plus partagé sur les médias sociaux par vos amis, followers,…

Voici donc une liste détaillée de sept de ces services. J’ai volontairement ciblé ici les gratuits capables de vous envoyer une newsletter automatiquement.

Un service en phase beta bien conçu, qui vous permet de vous abonner à des thématiques et vous envoie quotidiennement une sélection d’articles en anglais.

Il est possible de créer ses propres chaînes d’info (streams) à partir de flux RSS, le système gère d’ailleurs l’autodiscovery. Les sources peuvent être filtrées par mots-clés et requêtes booléennes et partagées en mode public ou avec des personnes choisies.

Il permet également de générer et d’envoyer des rapports personnalisés et de se connecter à Mailchimp pour les automatiser. Un outil puissant vous l’aurez compris, auquel il ne manque que des flux RSS de sortie, mais c’est malheureusement le lot commun de tous ces services (hormis Topik.in ci-dessous)

Ce service permet en premier lieu de publier des contenus sur les médias sociaux avec des possibilités de programmation optimisée avancées.

Dans la version payante il est possible de le personnaliser en ajoutant des flux RSS qui vous alimenteront en contenus spécifiques mais également de travailler en mode collaboratif. Il fait par ailleurs de la recommandation de contenus à partir des mots-clés que vous lui indiquez. Vous recevez alors une alerte quotidienne indiquant des articles en lien avec ces mots-clés.

Après vous être identifié avec votre compte Twitter, ce service va vous envoyer une newsletter quotidienne reprenant les articles les plus partagés par vos amis Twitter (sans que l’on sache trop s’il s’agit des followings, followers ou les deux).

Ca marche bien mais évidemment ça ne vous permettra pas de sortir de votre « filter bubble », sauf si vous avez volontairement créé un compte où vous suivez vos adversaires politiques ou autres ce qui est une excellente chose à faire (SunTzu rules!) mais assez peu pratiquée à ma connaissance.

Topik.in est avant tout un service de curation de contenus mais, comme bien souvent avec cette catégorie d’outils, il vous propose des bouquets de contenus sélectionnées par d’autres utilisateurs auxquels vous abonner pour démarrer. A partir de là il va vous envoyer toutes les semaine une newsletter reprenant 10 articles issus de ces thématiques.

Dommage que ce ne soit pas (encore?) configurable par mots-clés et en terme de périodicité.

Il s’agit d’un service gratuit lancé récemment par la plateforme de social medias monitoring Visibrain. Après inscription vous recevrez tous les matins les 10 articles les plus partagés sur les réseaux sociaux (lesquels?).

C’est bien réalisé mais on aimerait pouvoir ouvrir un peu le capot et jouer avec les réglages… Bien sûr ce n’est pas là que vous trouverez des contenus spécialisés, ce n’est pas l’objectif de ce service. Pratique en revanche pour voir ce qui anime les réseaux sociaux au jour le jour.

Il s’agit à la fois d’un service de curation et de content discovery encore en beta qui, après que vous l’ayez connecté à votre compte Twitter, va vous permettre de découvrir les liens partagés par vos followers (mais pas que). Vous pourrez affiner vos centres d’intérêt en les définissant dans l’interface du service. Refind vous propose également une page constituée des liens que vous partagez sur Twitter et les transforme en une newsletter paramétrable (voir ce que ça donne pour moi ici).

Une fois par jour Refind vous envoie un email reprenant les articles qui lui semblent les plus en lien avec vos centres d’intérêt.

Un service intéressant mais on aimerait en savoir plus sur la cuisine interne qui lui permet d’émettre ces recommandations.

Je termine par mon favori qui est aussi le plus abouti et le plus ancien (CQFD), Nuzzel, que j’avais déjà chroniqué dans La lettre recherche & référencement en 2014, est un service dans lequel on rentre via Twitter. Il a le grand mérite d’être simple à comprendre. En effet, la page d’accueil est composée par les liens les plus partagés par vos « amis » sur Twitter et sur Facebook (si vous connectez ce service) sur les dernières 4 heures, mais il est possible de configurer cette durée.

Pour vous éloigner un peu de votre « filter bubble » vous pouvez choisir d’afficher les articles partagés dans l’onglet « les amis de vos amis », qui s’avèrent souvent ne pas être les vôtres finalement. Vous pouvez enfin choisir les troisième onglet intitulé « News you may have missed » qui est également en lien avec ce qui a été partagé par vos amis mais sur une période plus longue. Une sorte de « Top » donc.

Nuzzel vous envoie alors quotidiennement une newsletter automatique qui reprend les liens les plus partagés par vos amis mais aussi une petite sélection des amis de vos amis.

A noter que Nuzzel vous permet également d’éditer des newsletters avec vos propres contenus ou les contenus de votre cercle d’amis, diffusés sur un profil public. Voici par exemple le mien.

