Memit, un service de curation gratuit et collaboratif aux fonctionnalités intéressantes

Je teste aujourd’hui le service de curation Memit lancé en 2015 par la start-up danoise éponyme.

Mise en oeuvre du service

Une fois son compte créé il faut installer l’extension qui va permettre d’ajouter des contenus à partir de cette page.

A partir de maintenant, en cliquant sur ce bouton vous allez pouvoir ajouter à votre compte Memit des contenus de type :

pages web traditionnelles

extraits de pages web

images

vidéos

En cliquant sur le bouton + en haut à gauche de votre page d’accueil … …vous pourrez également ajouter des notes écrites et, plus intéressants encore, des documents stockés sur votre disque dur mais aussi sur des services de stockage dans le cloud (Dropbox, Google Drive, Box, OneDrive et Egnyte (?).

A partir du formulaire qui apparaît sur le contenu à enregistrer vous allez au préalable créer et/ou choisir une collection dans laquelle l’insérer.

Le formulaire capture une image automatiquement (mais il propose en fait toutes celles qu’il repère dans l’article).

Il est ensuite possible d’ajouter un commentaire et des tags (important!).

On peut enfin le rediffuser directement vers les réseaux sociaux que l’on aura au préalable connecté (voir ci-dessous), avant de l’enregistrer en cliquant sur « Save mem ».

Vous retrouvez bien entendu les éléments sauvegardés dans l’interface de travail de Memit. Un clic sur l’un d’eux permet de l’ouvrir en restant dans l’interface de Memit. Les articles sont alors reformatés pour une lecture facilitée et les vidéos streamées sur fond neutre (même si durant ce test j’ai eu des problèmes à les faire apparaître).

Vous pouvez vous rendre sur vos collections en cliquant sur l’onglet du même nom.

En cliquant sur le bouton « Edit & collaborate » d’une collection vous allez pouvoir modifier plusieurs options dans la fenêtre qui apparaît :

Onglet Info : modifier le nom de la collection lui ajouter un descriptif lui ajouter des tags choisir une couleur de fond

Onglet Collaboration : vos collections sont publiques par défaut (normal, il s’agit de curation) mais vous pouvez les rendre privées vous pouvez rendre une collection collaborative en invitant d’autres personnes à venir y ajouter les contenus qu’ils ont découvert en ligne

Onglet URL & Widget : vous pouvez ici récupérer l’URL publique de la collection (celle de ce test est ici) récupérer un code afin d’intégrer un widget faisant défiler le contenu de la collection sur un blog ou un site web



La fonction réseau social de Memit

Comme de nombreux concurrents, Memit est aussi un réseau social qui doit permettre de découvrir des contenus intéressants ajoutés par d’autres utilisateurs en s’abonnant à leur compte ou à leurs collections. Il faut pour cela revenir en haut de page et cliquer sur « Network ».

En haut de cette nouvelle page des utilisateurs et de collections sont proposés auxquels vous pouvez vous abonner en cliquant sur « Follow ». Pour en trouver d’autres il faut utiliser le moteur de recherche en haut de la page à droite.

Attention, la fenêtre présente en milieu de page n’est pas un moteur mais servira à filtrer les publications que vous « followez ».

Autres possibilités offertes par Memit

La section « Settings & tools » offre quelques possibilités intéressantes :

lier ses réseaux sociaux à Memit pour pouvoir y diffuser directement les pages intéressantes (voir ci-dessus). Facebook, Twitter et LinkedIn sont pris en compte.

gérer une dizaine de types de notifications différentes

installer une appli Memit sur son téléphone iOS ou Android

rechercher ses « amis » FB et followers Twitter déjà présents sur Memit

importer son bookmark Delicious

sauvegarder automatiquement ce que l’on ajoute à Memit dans un (ou plusieurs) des services de stockage en cloud évoqués ci-dessus. Notez qu’on peut choisir de conserver les contenus au format HTML ou de les convertir automatiquement en PDF, par ailleurs la synchronisation peut se faire dans les deux sens, ce qui veut dire qu’en ajoutant un contenu à votre dossier Memit sur Dropbox il apparaîtra sur votre collection en ligne. Une fonctionnalité originale et intéressante dans les possibilités qu’elle offre.

Conclusion

Memit est un service bien conçu et (donc) facile à utiliser. Il permet de regrouper très facilement de nombreux types de contenus y compris ceux provenant de votre disque dur, ce qui n’est pas si courant, surtout pour un outil gratuit. Car oui, Memit depuis son lancement est totalement gratuit y compris pour ses fonctionnalités collaboratives, ce qui est plutôt rare, et rien n’indique que cela doive changer. Autre élément positif, sa capacité à se synchroniser et donc à sauvegarder les contenus qu’on y ajoute avec des services de stockage en cloud le rend particulièrement intéressant. Au rayon des regrets d’abord des difficultés à charger les vidéos Youtube ajoutées dans la page de collection (espérons que ce soit un probème temporaire) ainsi que l’absence de flux RSS sur cette même page.

Quoiqu’il en soit Memit est un service de curation qui possède de sérieux atouts, la gratuité et la simplicité d’usage n’étant pas les moindres.

PS : il s’agit d’un service que j’avais découvert chez Freeware & Tutos.

