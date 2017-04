Veille hebdomadaire : du 01 avril au 07 mars 2017 (revue de liens)

Dans cette revue de liens vous trouverez des logiciels, services en ligne et extensions pour navigateurs regroupés sous le terme générique d’ « Outils » et des articles (universitaires, de journaux) et documents divers (présentations, tutoriels, vidéos…) sous le terme « Contenus ».

Vous pouvez retrouver ces découvertes « au fil de l’eau » sur mon compte Twitter ou sur mon profil Diigo (auquel vous pouvez vous abonner en créant votre propre compte ou en utilisant le flux RSS).

Et puis j’ai rajouté une catégorie musique. Parce que.

Bonne(s) lecture(s)/expérimentation(s)/écoute(s)

Contenu

Très bel exemple de recherche de personne via les réseaux sociaux

Outils

Deux services cités pour effectuer une vérification de son navigateur

Détail des nouvelles fonctionnalités de Feedly par @techcrunch

Musique

« The Thrill is Gone » B.B. King Live Performance All Star Tribute to BB | GRAMMYs

Eric Clapton with Ed Sheeran – I Will Be There

Zakk Wylde plays « Lay me Down » on EMGtv

Spread the love