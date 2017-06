Pipes pour remplacer Yahoo! Pipes ? Mmm, pas encore…

Yahoo! Pipes a disparu il y a deux ans maintenant et n’a pas été remplacé. Ou plutôt, pour être clair, ce qu’il permettait autour des flux RSS peut être en partie reproduit mais les possibilités avancées de type boucles ou ajout de lignes de code ne le sont pas. Dans le cadres de la veille nous l’utilisions essentiellement pour gérer les flux RSS donc il est possible de s’en sortir avec Inoreader, Newsblur (fonctionnalité payante pour ces deux services) ou encore en couplant RssMix et SiftRss comme l’explique ici Bryan Coder (gratuit mais plus contraignant).

Je me propose aujourd’hui de tester un service nouvellement lancé baptisé Pipes, qui se donne pour objectif de remplacer le service de Yahoo!

Il n’est pas nécessaire pour l’instant de se créer un compte pour accéder à l’interface de travail de Pipes qui ressemble effectivement à celle de son ancètre. L’objectif choisi pour ce test sera de surveiller quelques sites de presse francophones (flux « Monde » ou « International » des journaux Le Monde, Le Figaro, L’Express et Le Point) afin de voir remonter tous les articles dans lesquels le mot-clé « Trump » est cité (histoire de suivre les inquiétantes facéties du personnage).

Pour cela je vais utiliser un bloc « Feed » pour chaque flux.

Ce n’est pas franchement pratique car avec Pipes on pouvait ajouter de nombreux flux par blocs, ce qui perdait beaucoup moins de place dans l’interface

Je vais ensuite fusionner les flux entre eux grâce à deux blocs « Combine » (chaque bloc ne peut combiner que trois flux). Je vais ensuite combiner ces blocs par un troisième bloc « Combine ».

Je vais ensuite filtrer ce bloc avec mon mot-clé, ici « Trump » donc, en utilisant un bloc « Filter ».

Je relie maintenant le bloc « Filter » à la sortie « Out », puis je clique sur « Save ». C’est à ce moment que le système me demande de m’identifier via une simple adresse email. Ce n’est qu’une fois identifié que le lien « Pipe output » apparaît dans l’interface, lien sur lequel je clique après avoir bien sûr sauvegardé mon Pipe.

Action qui va ouvrir un nouvel onglet dans mon navigateur dans lequel je retrouve le flux RSS filtré.

Le résultat est là mais en y regardant de plus près on s’aperçoit que le filtre ne fonctionne que sur le champ « Titre » des items présents dans les flux RSS. Ici par exemple j’ai filtré les mêmes flux sur le mot-clé Russie et il n’y a que trois résultats alors que ce mot a forcément été prononcé à de très nombreuses reprises dans les articles évoquant la rencontre Macron – Poutine.

Un problème de taille donc puisque cela induit que l’on obtient uniquement les items comportant nos mots-clés dans le titre et pas dans le reste du contenu (là où Yahoo! Pipes rappelons-le proposait de choisir parmi ces différents champs et d’autres).

Si la mise en place de ce service part d’un effort louable, il faut bien avouer qu’il s’avère décevant à l’usage. Les blocs sont à usage unique et l’espace qu’ils occupent dans l’interface engendre une impossibilité à l’utiliser comme Y! Pipes où l’on pouvait entrer plusieurs centaines de flux dans même Pipe. Par ailleurs ce filtrage uniquement sur le titre le rend quasiment obsolète dans un usage de veille. Quant aux fonctionnalités avancées de type boucles, elles n’existent pas du tout pour l’instant. Dommage, mais sait-on jamais, les développeurs du service indiquent que c’est une première mouture destinée à évoluer alors croisons les doigts.

En attendant, et si vous souhaitez rester en gratuit pour ces opérations de fusion-filtrage de flux RSS, la solution proposée sur KeepItSimple reste la meilleure.

