Veille (non) hebdomadaire : du 6 mai au 02 juin 2017 (revue de liens)

Contenu

Il est évident que la disponibilité de données, ou les instruments qui en permettent le stockage, le traitement, le transport, ne garantit pas un savoir (une représentation organisée de la réalité, la rendant plus intelligible).

Tout nouveau moyen de communication est accompagné de prédictions humanistes et de phrases immortelles sur l’humanité qui rapprochée et tout ébahie de se découvrir si semblable en toutes ses composantes ne pourrait bientôt plus se faire la guerre.

Sa vulgate annonce le passage à une société dite indifféremment de l’information, de la communication, du savoir, des réseaux – comme si ces termes étaient équivalents. On nous fera grâce d’en détailler les composantes : éloge de la transparence généralisée, prédictibilité de l’évolution sociale, déterminisme des moyens de communication et non plus de production, réduction du politique au technique et au consensuel, « règne des choses » (une société enfin libérée du facteur aléatoire, les passions, au profit d’une gestion rationnelle), meilleure organisation des processus matériels et sociaux et réorientation des activités humaines vers la création et le partage de savoir..

Dans cette vision l’information est substantifiée, considérée comme une ressource difficile à produire mais de plus en plus facile à stocker, circuler et dupliquer, bonne par nature puisque génératrice de possibilités nouvelles : seule sa rétention pourrait produire des effets de pouvoir ou de manipulation. D’où le double idéal d’une société plus rationnelle, égalitaire et protectrice et d’un individu répondant à l’impératif généralisé d’expression de soi et d’authe TIC ité…

Peu à peu, « l’identité n’était plus assignée, mais devenait un projet pour se réaliser individuellement. Elle est devenue une opportunité et une responsabilité… ainsi qu’un fardeau. Désormais, chacun peut échouer à devenir quelqu’un ».

Une tautologie dont on éprouve tous les limites, comme le pointe le sociologue Alain Ehrenberg cité par le philosophe Byung-Chul Han dans La société de la fatigue, qui relie ce fardeau d’être soi non seulement à la montée de la dépression (la « société de la négativité »…), mais également à la montée de la positivité, de la performance, de la liberté qui fonde son organisation même sur le rejet de l’interdit et de la règle.

A l’heure où nous sommes sommés de maximiser notre capital humain, où nous sommes pressés pour tirer le meilleur parti de nous-mêmes et de nos liens sociaux, d’assurer notre viabilité sociale, nous devons démontrer en continu notre capacité à maintenir notre propre croissance… ou à devenir obsolètes !

Dans le monde de la performativité sociale, n’être personne n’est pas encore devenu une alternative.

À l’issue des premières auditions et des recherches menées par l’Arcep, il a été possible de cartographier différents types de limites à l’ouverture de l’Internet qui ne résultent pas des pratiques des fournisseurs d’accès à Internet mais des caractéristiques des équipements terminaux ou des décisions des fournisseurs de systèmes d’exploitation

l’Arcep « estime qu’il y a lieu de s’intéresser aux limites à l’ouverture de l’Internet qui pourraient résulter de facteurs non couverts par le règlement sur l’Internet ouvert ».

Si cette spécialisation simplifie l’expérience utilisateur, elle a pour contrepartie une moindre maîtrise des informations auxquelles il peut accéder et un moindre contrôle des critères en fonction desquels ces informations sont mises en avant

« Une partie des limites identifiées, souvent logicielles, peut être contournée : il existe souvent des solutions de contournement au sein même du terminal considéré. D’autres limites logicielles identifiées ne semblent pas être contournables, en particulier sur certains terminaux mobiles dont les usages, déjà substantiels à l’heure actuelle, sont en passe de devenir prépondérants »

However, companies such as Salesforce, IBM, and a host of startups are now beginning to offer AI marketing tools that have become both easier to use (that is, they don’t require hiring expensive data scientists to figure out how to operate the tool and analyze its outputs) and less expensive to acquire, with software-as-a-service (SaaS), pay-as-you-go pricing. And instead of optimizing specific marketing tasks, or working within individual marketing channels, these new tools can handle the entire process across all channels.

Albert began by analyzing existing customer data from Jacobi’s customer relationship management (CRM) system to isolate defining characteristics and behaviors of high-value past customers: those who either had completed a purchase, added an item to an online cart, viewed website content, or were among the top 25% in terms of time spent on the website.

Albert identified lookalikes who resembled these past customers and created micro segments – small sample groups with whom Albert could run test campaigns before extending its efforts more widely. It used the data gathered through these tests to predict which possible headlines and visual combinations – and thousands of other campaign variables – would most likely convert different audience segments through various digital channels (social media, search, display, and email or SMS).

Très intéressant article et une attaque en règle du système actuel.

Outils

