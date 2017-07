50% de réduction sur Inoreader Pro avec Outils Froids

J’avais annoncé qu’il n’y aurait pas de nouveau billet d’ici octobre mais voilà qu’Inoreader me contacte et me propose de faire bénéficier les lecteurs d’Outils Froids d’un code de réduction, une offre que je ne pouvais évidemment pas refuser.

Pour en bénéficier il suffit de choisir le plan Inoreader Pro (1 an) et de rentrer le code promotionnel ci-dessous avant de valider votre paiement.

Code promotionnel 50% : 9818L315

Bonnes vacances 🙂

PS : et pour ceux qui se poseraient la question, non, je ne touche pas un kopeck sur cette opération (par choix)

