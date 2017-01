Eclips, un service de curation et réseau social spécialisé sur les vidéos

Je continue sur ma lancée avec un autre nouveau service de curation spécialisé cette fois-ci sur les vidéos en ligne.

Le besoin de capturer des vidéos pour pouvoir ensuite les exploiter est devenu extrêmement important pour beaucoup d’organisations. J’ai eu plusieurs clients pour qui il s’agissait d’ailleurs d’une activité de veille à part entière.

Clipper une vidéo

Eclips est un service en beta sur invitation (vous pouvez utiliser le code en bas de cet article pour le tester) qui permet d’extraire d’une vidéo les parties qui vous intéressent le plus, de les enregistrer sur votre compte et de les partager. L’extension pour Firefox qui permettra de lancer le processus à partir de la page dans laquelle se trouve une vidéo n’est pas encore publiée mais elle est annoncée pour bientôt. En attendant il est tout de même possible de tester le service. Pour cela :

Copiez l’URL d’une vidéo Youtube ou Vimeo dans la page « Home » (mais vous pouvez faire de même dans la page « Profil ») La vidéo se lance alors automatiquement En cliquant sur la paire de ciseaux affiché vous faites apparaître des « poignées » qui vous permettent de sélectionner la partie de la vidéo qui vous intéresse. Cliquez sur le bouton « check » lorsque l’extrait est sélectionné Ajoutez un descriptif Cliquez sur Clip.it Vous pouvez partager directement le clip dans un réseau social ou récupérer son URL Vous pouvez également continuer à récupérer d’autres extraits intéressants dans la même vidéo

Le réseau social Eclips

La page « Home » est aussi celle sur laquelle apparaissent les contenus proposés par vos followers. En effet, Eclips est également un réseau social dont la mise en oeuvre ressemble beaucoup à celle de Twitter. Vous pouvez par exemple utiliser le moteur lancer une recherche par mots-clés qui fera remonter à la fois des clips et des utilisateurs.

En cliquant sur « More results » vous obtiendrez une nouvelle page de résultats qui fait également remonter des thématiques (voir plus loin).

Pour suivre un compte il suffit de cliquer sur le bouton +.

Vous pouvez également cliquez sur le nom d’un utilisateur afin de vous rendre sur son profil et vous y abonner.

Les vidéos qui s’affichent sur votre « newsfeed » (onglet « home » donc) peuvent être :

likées

commentées

repartagées avec vos followers

partagées sur Facebook, Twitter ou par email

embarquées (embed)

diffusées par un lien propre (« copy link »)

La page profil et la création de collections

En vous rendant dans la page « Profil » vous trouverez 3 onglets :

Activities : toutes vos interactions sur le service

User’s clips : les clips que vous avez enregistré mais aussi (voir dans la partie gauche) la possibilité de créer des collections thématiques de clips. Ces collections peuvent être publiques ou privées (c’est à dire seulement visibles de vous).

User’s circle : la liste de vos followings et followers

Eclips propose enfin des chaînes thématiques auxquelles on pourra s’abonner en allant dans l’onglet « Explore ». Il s’agit de regroupements effectués pour l’instant par les employés de ce service mais Eclips recherche actuellement des « experts » de tous domaines pour en créer et entretenir de nouvelles. Il est possible de « follower » une thématique comme on le fait pour une personne.

Conclusion

Bien conçu et plutôt facile à utiliser Eclips est un service prometteur qui pourrait rendre de grands services aux veilleurs utilisant les vidéos comme sources, d’autant que l’extension navigateur bientot disponible devrait également permettre d’en récupérer sur Facebook, Twitter et Vine (et probablement d’autres par la suite). Sa limite selon nous est, pour l’instant, l’impossibilité de créer des groupes de partage privés où l’on pourrait inviter d’autres veilleurs et parties prenantes à consulter/commenter les extraits récupérés. Pour l’instant Diigo permet de faire cela plutôt bien mais sur des vidéos entières, pas sur des extraits. Pas trace non plus de flux RSS et c’est dommage. Espérons que ces améliorations fassent partie de la roadmap.

Vous devriez pouvoir tester Eclips en utilisant la clé d’invitation suivante : NyQX2rukW (mais il y a peut être un nombre limite)