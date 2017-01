Un guide pour vous aider à vérifier les informations en ligne

Comme l’explique très bien le journaliste Farhad Manjoo, dans ce récent (et excellent) article du New York Times intitulé « How the Internet Is Loosening Our Grip on the Truth« , la validation de l’information diffusée sur le web est à la fois critique et complexe. Critique car il faut bien sûr établir au mieux la vérité factuelle, mais çà ce n’est pas nouveau. Complexe car la multiplication des sources peut finalement se révéler contre-productive. L’auteur explique par exemple qu’il n’y avait qu’une seule vidéo de l’assassinat de Kennedy et des centaines pour les tours du World Trade Center mais que cette profusion d’éléments factuels n’a pas empêché les théories conspirationnistes de se développer.

Il évoque également ces sites de désinformation, conservateurs comme républicains, qui pullulent durant cette campagne présidentielle US et institutionalisent le mensonge à grande échelle, et de citer une reporter du Washington Post expliquant que :

Where hoaxes before were shared by your great-aunt who didn’t understand the internet, the misinformation that circulates online is now being reinforced by political campaigns, by political candidates or by amorphous groups of tweeters working around the campaigns,

Pas question pour autant d’abandonner la partie, l’analyse de l’information dans une optique d’intelligence économique, c’est à dire à visée décisionnelle doit évidemment se faire après évaluation de celle-ci et les outils qui aident à cela sont nombreux et … dispersés.

Heureusement deux grands veilleurs technos devant l’éternel ont décidé des les compiler, il s’agit d’Howard Rheingold (@hrheingold) et de Robin Good (@robingood) qui ont sorti la semaine dernière leur « Guide to crap detection resources« . Comme son nom l’indique il ne s’agit pas ici d’une méthodologie mais bien d’une liste de liens commentés vers une centaine de ressources et outils en ligne qui vous aideront à évaluer l’information issue de votre veille. Elles sont classées par thématiques :

Identity (6)

Political (12)

Consumer/Business (6)

Medical (14)

Images (12)

Urban Legends, Hoaxes, and Emails (7)

Journalism (14)

Collective Intelligence & User-Based Detection (3)

Academia (4)

Events (3)

Miscellaneous (12)

Web Sites (7)

Web Pages (9)

Twitter (4)

Video (2)

Comme il est décidément impossible d’être à jour sachez que WoT (Web of trust), une extension pour navigateur citée dans la partie Web sites qui permet de repérer les sites dangereux ne doit plus être utilisée, ayant été identifiée la semaine dernière comme extrêmement dangereuse pour la vie privée des utilisateurs…

Si par hasard le « Guide to crap detection resources » ne vous suffisait pas vous pouvez toujours le compléter avec ma propre liste sur Diigo.