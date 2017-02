Veille hebdomadaire : du 18 février au 24 février 2017 (revue de liens)

Dans cette revue de liens vous trouverez des logiciels, services en ligne et extensions pour navigateurs regroupés sous le terme générique d’ « Outils » et des articles (universitaires, de journaux) et documents divers (présentations, tutoriels, vidéos…) sous le terme « Contenus ».

Vous pouvez retrouver ces découvertes « au fil de l’eau » sur mon compte Twitter ou sur mon profil Diigo (auquel vous pouvez vous abonner en créant votre propre compte ou en utilisant le flux RSS).

Et puis j’ai rajouté une catégorie musique. Parce que.

Bonne(s) lecture(s)/expérimentation(s)/écoute(s)

Contenu

à envisager les possibilités de diffusion de ces informations auprès d’utilisateurs éloignés grâce à la combinaison de postes de téléphone et de télévision, deux technologies qui se développaient à peine à cette époque !

ce qui justifie la qualification de « Google de papier »

L’utopie d’Otlet devient ainsi progressivement réalité, tout en conservant son but initial et son propos fondateur, le progrès technologique au service de la société.

Quelques services ont disparu mais les conseils sont toujours d’actualité

A propos d’une intervention de Daniel Kaplan

Outils

Intéressant!

Intégration RSS / Slack

Convertir une page web en un PDF

Musique

Robert Plant, « Satan, your kingdom must come down »

Un blues old school avec la sensibilité toujours aussi impressionnante de Robert Plant ex Led Zeppelin bien sûr)

Un rare solo acoustique de Stevie Ray Vaughan

Des musiciens de Playing for change s’attaquent au Honky Tonk Woman des Stones en mode New Orleans.

