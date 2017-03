Veille hebdomadaire : du 04 mars au 10 mars 2017 (revue de liens)

Dans cette revue de liens vous trouverez des logiciels, services en ligne et extensions pour navigateurs regroupés sous le terme générique d’ « Outils » et des articles (universitaires, de journaux) et documents divers (présentations, tutoriels, vidéos…) sous le terme « Contenus ».

Vous pouvez retrouver ces découvertes « au fil de l’eau » sur mon compte Twitter ou sur mon profil Diigo (auquel vous pouvez vous abonner en créant votre propre compte ou en utilisant le flux RSS).

Et puis j’ai rajouté une catégorie musique. Parce que.

Bonne(s) lecture(s)/expérimentation(s)/écoute(s)

Contenu

Article de recherche

Très intéressant

Outils

How To Create #RSS for Any Instagram User – 5 solutions

Focus sur Azendoo

Intéressant et ergonomique

Excellent service. Très impressionnant dans sa capacité à retrouver des formes et structures similaires.

Service de comparaison de logiciels et progiciels

Musique

Incroyable prestation d’Aretha Franklin en 2015. (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

Gimme Shelter | Playing For Change | Song Around The World

Mary J. Blige et U2 – Belle version de One

