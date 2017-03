Veille hebdomadaire : du 25 février au 03 mars 2017 (revue de liens)

Dans cette revue de liens vous trouverez des logiciels, services en ligne et extensions pour navigateurs regroupés sous le terme générique d’ « Outils » et des articles (universitaires, de journaux) et documents divers (présentations, tutoriels, vidéos…) sous le terme « Contenus ».

Vous pouvez retrouver ces découvertes « au fil de l’eau » sur mon compte Twitter ou sur mon profil Diigo (auquel vous pouvez vous abonner en créant votre propre compte ou en utilisant le flux RSS).

Et puis j’ai rajouté une catégorie musique. Parce que.

Bonne(s) lecture(s)/expérimentation(s)/écoute(s)

Contenus

Un must-read, notamment pour les étudiants en veille stratégique et intelligence économique

They found that an attack on the dark net would need to hit four times as many nodes to cause a cascading failure as on the regular internet.

“This is [another] one of the things that make it more robust to attack,” says DeDeo. “The network elites are more spread out. In fact, the elites appear to be avoiding each other.”

Reconfiguring the entire internet to make it as robust as the dark net would be prohibitively expensive, but De Domenico thinks the pair’s work could still offer practical insights. “It is possible to rethink next-generation upgrades and the design of more localised communication networks, like the intranets of large companies,” he says.

Article de recherche

Présentation

Bref, à une vision du monde pacifiée qui refuse pas la violence à motivation idéologique.

Cela se ferait en injectant au malade de grandes doses de « valeurs », de sociabilité et de vivre ensemble, et si possible en évitant de parler religion. Comme si les djihadistes n’avaient justement pas trouvé des valeurs, une communauté et un idéal de vie… et comme si ce que nous pouvons leur offrir notre société libérale satisfaisait bien mieux leurs aspirations que la promesse du Paradis et du salut du monde.

Decodex intervient un stade plus avant et s’introduit sinon dans votre cerveau, du moins entre votre cerveau et le message. Des pastilles apparaissent pendant que vous naviguez, que vous consultez un compte ou visionnez une vidéo sur une chaîne You Tube, pour vous faire savoir si vous êtes sur une page généralement fiable, peu fiable, orientée et cachant ses buts idéologique ou sur un site parodique… Vous voyez donc en permanence la manifestation d’une sorte de Surmoi virtuel qui vous dit si vous risquez d’être induit en tentation. Et non pas ce que vous devez penser, mais ce à quoi il est mauvais de penser. Decodex ne fonctionne pas par controverse, par dialectique et réfutation, à égalité, fait contre fait, argument contre argument mais au principe d’autorité, en faisant intérioriser les règles. Ni censurer, ni combattre, formater, c’est mieux.

Mais une affirmation validée (pastille verte : vous pouvez circuler, il y a quelque chose à croire) échappe à l’idéologie, exclut les intentions coupables et monte immédiatement au ciel de l’évidence.

rappelons que l’idéologie ne se caractérise pas par sa propension à soutenir des choses fausses ou utopiques, mais par la cohérence de sa vision du monde qui classe automatiquement les faits en évidents ou pas et lui permet de dénoncer les autres interprétations du monde comme idéologiques, fausses, crimogènes, etc…

si les gens se convertissent au djihad ou n’adhérent pas à nos valeurs, ce ne peut-être que par l’effet d’une tromperie. S’ils pensent mal, c’est qu’ils sont mal informés ou influencés ; au contraire, s’ils raisonnaient normalement et savaient la vérité, ils ne pourraient que reconnaître la légitimité de notre monde. Mais notre pédagogie les sauvera.

On savait déjà que les élites se caractérisaient par un capital de pouvoir, un capital culturel, un capital moral (elles préconisent l’altruisme et l’ouverture face à des masses qu’elles trouvent enclines au repli identitaire). Il va falloir inventer un nouveau mot (capital « véritaire » ?) pour désigner ce nouveau monopole que viennent de s’attribuer nos bons maîtres : voir le vrai.

