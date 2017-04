Veille (non) hebdomadaire : du 11 mars au 31mars 2017 (revue de liens)

Je n’ai pas eu le temps de faire cette synthèse depuis quelques semaines donc celle-ci couvre une période plus large.

Dans cette revue de liens vous trouverez des logiciels, services en ligne et extensions pour navigateurs regroupés sous le terme générique d’ « Outils » et des articles (universitaires, de journaux) et documents divers (présentations, tutoriels, vidéos…) sous le terme « Contenus ».

Vous pouvez retrouver ces découvertes « au fil de l’eau » sur mon compte Twitter ou sur mon profil Diigo (auquel vous pouvez vous abonner en créant votre propre compte ou en utilisant le flux RSS).

Et puis j’ai rajouté une catégorie musique. Parce que.

Bonne(s) lecture(s)/expérimentation(s)/écoute(s)

Contenu

Je ne sais pas si Larry Page et Serguei Brin ont lu Barthes. Mais je sais que Barthes, lui, avait prévu Google.

« (…) chaque homme est prisonnier de son langage : hors de sa classe, le premier mot le signale, le situe entièrement et l’affiche avec toute son histoire.«

La langue en tant que telle ne l’intéresse déjà presque plus tant elle l’a rendue exsangue. Ce qu’elle veut c’est le langage, c’est à dire ce que chacun de nous fait de la langue.

Il y a 7 ans de cela, Amit Singhal déclarait que la technologie de recherche de Google serait celle d’une « intelligence assistée ». Aujourd’hui on nous vend l’entrée dans l’âge de l’assistance. Ce n’est plus nous qui assistons le moteurs en lui fournissant des / nos données, c’est le moteur qui nous assiste. Le renversement de perspective n’est pas que sémantique. Nous sommes devenus les assistés.

« Il n’y a plus une étape de recherche, puis une étape de transaction, mais une seule étape d’action »

Le moteur de recherche Google a bien évolué avec le temps : de la recherche de réponses, on recherche aujourd'hui des solutions… Dès demain, on apportera avant tout de l'aide .

Cette aide se traduit au quotidien par un assistant individuel et personnalisé placé au coeur de notre vie et de la famille.

L'assistance est ambiante car elle s'insère dans notre quotidien à tous les instants de la vie : vie professionnelle, vie privée (où elle imprègne profondément la vie au foyer) et vie de loisir.

D'ailleurs, à ce stade, il ne s'agit plus d'un internaute ou d'un mobinaute mais plutôt d'un socionaute : un individu aidé et « plongé » dans un internet en continu qui évolue bien entendu en société, peu importe l'interface qu'il utilise.

De par l'information qu'on lui apporte, qu'on lui suggère de façon permanente , il évolue dans son approche et ses choix dans son quotidien. La mise en relation du client avec un produit ou un service peut se faire à tout moment de vie.Pour les ecommerçants, il est donc nécessaire pour être vu de penser en continu : flux magasins : connaître vos stocks produits, flux clients : utiliser les data online et offline, flux produits : être présent sur tous les formats.

Cette ère de l'assistance demande d'approfondir la connaissance client et prospect sur 13 points essentiels

L'heure est grave car cette nouvelle façon de « rechercher » va bouleverser le monde du eCommerce et plus encore largement l'économie des produits et des services dans les années à venir… avec de nouvelles compétences et stratégies à prendre en compte.

Tutoriel

Article de recherche

Outils

Un nouveau métamoteur de recherche et plutôt pas mal. Evènement suffisament rare pour être signalé.

Intéressant

Musique

