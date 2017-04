Veille hebdomadaire : du 08 avril au 14 avril 2017 (revue de liens)

Dans cette revue de liens vous trouverez des logiciels, services en ligne et extensions pour navigateurs regroupés sous le terme générique d’ « Outils » et des articles (universitaires, de journaux) et documents divers (présentations, tutoriels, vidéos…) sous le terme « Contenus ».

Vous pouvez retrouver ces découvertes « au fil de l’eau » sur mon compte Twitter ou sur mon profil Diigo (auquel vous pouvez vous abonner en créant votre propre compte ou en utilisant le flux RSS).

Et puis j’ai rajouté une catégorie musique. Parce que.

Bonne(s) lecture(s)/expérimentation(s)/écoute(s)

Contenu

Article de recherche.

Overall, our results showed that, while real-world social networks were positively associated with overall well-being, the use of Facebook was negatively associated with overall well-being. These results were particularly strong for mental health; most measures of Facebook use in one year predicted a decrease in mental health in a later year. We found consistently that both liking others’ content and clicking links significantly predicted a subsequent reduction in self-reported physical health, mental health, and life satisfaction.

Although we can show that Facebook use seems to lead to diminished well-being, we cannot definitively say how that occurs. We did not see much difference between the three types of activity we measured — liking, posting, and clicking links, (although liking and clicking were more consistently significant) — and the impact on the user.

Overall our results suggests that well-being declines are also matter of quantity of use rather than only quality of use. If this is the case, our results contrast with previous research arguing that the quantity of social media interaction is irrelevant, and that only the quality of those interactions matter.

While screen time in general can be problematic, the tricky thing about social media is that while we are using it, we get the impression that we are engaging in meaningful social interaction. Our results suggest that the nature and quality of this sort of connection is no substitute for the real world interaction we need for a healthy life.

Exposure to the carefully curated images from others’ lives leads to negative self-comparison, and the sheer quantity of social media interaction may detract from more meaningful real-life experiences. What seems quite clear, however, is that online social interactions are no substitute for the real thing.

PDF – 19 p.

Must read!

Paradoxal, car tous les arguments utilisés pour déclarer la démocratie en danger – n’importe qui peut dire n’importe quoi, il est facile de se jouer des contrôles et censures, les gens se détournent des mass médias pour aller s’informer à des sources militantes, Anonymous attaque les sites officiels et Wikileaks révèle des documents classifiés, etc. – sont exactement ceux qui étaient utilisés au moment du printemps arabe pour célébrer l’intelligence collective, les cyberdissidences, la méfiance des masses à l’égard des « médias du système », les révoltes 2.0 (Google ou Twitter révolutions), la capacité de mobilisation en dehors des idéologies ou des partis traditionnels, etc.

Le tout sur fond de « réceptivité » idéologique qui fait qu’une partie de la population, celle qui s’informe le plus sur les réseaux, est prête à croire certains faits « révélés » ou certaines interprétations en rupture avec le contenu des médias classiques

Outils

Nouveau service de monitoring de pages web

Musique

Emmylou Harris : Together again

Petit hommage à J. Geils, décédé cette semaine.

Muse, Sing for absolution (live)

