Veille hebdomadaire : du 22 avril au 28 avril 2017 (revue de liens)

Dans cette revue de liens vous trouverez des logiciels, services en ligne et extensions pour navigateurs regroupés sous le terme générique d’ « Outils » et des articles (universitaires, de journaux) et documents divers (présentations, tutoriels, vidéos…) sous le terme « Contenus ».

Vous pouvez retrouver ces découvertes « au fil de l’eau » sur mon compte Twitter ou sur mon profil Diigo (auquel vous pouvez vous abonner en créant votre propre compte ou en utilisant le flux RSS).

Et puis j’ai rajouté une catégorie musique. Parce que.

Bonne(s) lecture(s)/expérimentation(s)/écoute(s)

Contenu

Comprendre, anticiper, s’adapter. Encore faut-il disposer des bons outils pour se frayer un chemin entre risques et incertitudes. Pour ne pas subir mais devancer. C’est le rôle de l’intelligence économique.

Tout « hard power » a besoin de cette puissance d’influence, ou « soft power », qui permet de comprendre et séduire des concurrents, mesurer leurs réactions en développant un état d’esprit pré-acquis chez leurs décideurs.

Qu’attend l’Etat français pour mener une stratégie plus ambitieuse ? Qu’attend-il pour s’armer intellectuellement afin de comprendre les forces à l’oeuvre, décrypter les stratégies d’action et d’alliances, les anticiper pour formuler des réponses appropriées ? La collecte et le traitement des données sont devenus essentiels. L’Etat doit adapter sa gouvernance à cette réalité pour être en mesure d’agir au bon moment.

Avoir une connaissance fine des risques internationaux

se doter des moyens de gérer l’information

identifier les influences à caractère concurrentiel

connaître les conditions d’exploitation économique et juridique des données

il convient d’anticiper les comportements des acteurs clés du jeu mondial. Les Etats et les régulateurs. Mais aussi les acteurs privés, Gafa, fonds d’investissement dont certains fonctionnent selon une logique de rentabilité mais aussi d’idéologie anti-Etat.

Le droit est par exemple devenu un redoutable outil de puissance. Qu’il s’agisse des sanctions extra territoriales ou des pressions pour l’ouverture sans contrepartie des données, cette arme est maniée efficacement par de plus en plus d’Etats.

L’école n’est pas seulement l’instrument de l’employabilité, mais aussi celui de la formation d’un jugement critique qui permettra au citoyen de se sentir membre d’une société et non pas seulement consommateur de services.

Rassemblée dans toutes ces actions, l’intelligence économique s’affirme comme le socle d’une gouvernance politique autant qu’économique indispensable à notre démocratie.

Outils

Permet de lier plusieurs cartes et de créer des représentations dites « organiques »

Musique

Styx – Gone, gone, gone

Pas un vrai morceau de musique mais cette vidéo où l’on voit Michael J. Fox répéter entre les prises de Retour vers le futur est vraiment sympa

