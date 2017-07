Intelligence search, une puissante extension Chrome pour rechercher dans Facebook

Lancer des recherches dans Facebook n’est pas une sinécure on le sait. Le graphe Facebook existe bel et bien mais n’est pas vraiment documenté et seuls quelques « métiers » maîtrisent vraiment les méthodes permettant de l’interroger correctement. Il y a bien sûr les hackers qui pratiquent le social engineering, les pros du « forensic« , c’est à dire de l’investigation en ligne et les spécialistes du recrutement en ligne ou sourcers. C’est justement l’un d’eux, Shane Mc Cusker, qui a eu la brillante idée de créer l’extension « Intelligence search » pour Google Chrome que vous pouvez télécharger ici.

Pour qu’elle fonctionne il faudra bien sûr que vous ayez un compte Facebook et que l’interface soit en anglais (voir comment faire ci-dessous).

Une fois ce réglage effectué vous pouvez cliquer sur le bouton « Facebook search » installé dans la barre d’outils Google Chrome pour faire apparaître le formulaire de recherche. Il est possible de rechercher :

des personnes

des pages

des groupes

des évènements

des billets (posts)

des photos (et vidéos)

La recherche de personnes

La recherche de personnes est particulièrement riche de critères comme vous pouvez le constater :

Gros intérêt de l’outil, il permet de croiser des critères via les opérateurs AND et OR. Ici par exemple j’identifie les amateurs de Led Zeppelin de moins de 50 ans vivant à Nantes (je ne montre pas les résultats parce que je n’ai pas envie de tout flouter mais il y en a). Vous constatez au passage que les entités (villes, lieux, groupes, etc) apparaissent en suggestions « as you type ».

La recherche de groupes

Les autres possibilités sont sur le même principe mais avec des critères de recherche moins nombreux. Si par exemple je recherche des groupes dans lesquels le mot « veille » apparaît dans le titre et qui sont fréquentés par mon collègue Bryan Coder, de Keepitsimple, je vais créer la requête suivante :

Et trouver ce résultat :

La recherche de billets

La recherche de billet n’est pas mal non plus. Dans l’exemple ci-dessous j’ai pu identifier des posts utilisant le mot-clé « veille » et diffusés par mes amis ou les amis de mes amis.

La recherche de photos/vidéos

Pour finir voici un exemple de recherche de photos d’un utilisateur Facebook entre telle et telle date.

Comme vous le constatez sur les copies d’écran, il y a également possibilité de lancer des recherches sur LinkedIn et Twitter (onglets) mais c’est beaucoup plus simpliste tant en terme de critères qu’en terme de résultats.

Conclusion :

Intelligence search met à portée de tous la recherche avancée dans Facebook. Il existe d’autres outils en ligne très performants mais celui-ci est clairement le plus pratique que je connaisse. Un must pour les veilleurs.

