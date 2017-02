OnWebChange, un service de surveillance de pages web avancé

Nous évoquions il y a quelques mois VisualPing , un service payant de monitoring de pages plutôt réussi. Je découvre ou plutôt je redécouvre aujourd’hui OnWebChange. En effet, il s’agit de l’évolution de Femtoo, un service présent en ligne depuis au moins 2011.

Après l’inscription très rapide (email et mot de passe) le service propose de créer un nouveau « tracker », c’est à dire une nouvelle mise sous surveillance de page.

Mise sous surveillance d’une page – Tutoriel

Etape 1 :

Je choisis pour le test de mettre sous surveillance une page Yahoo actualités, susceptible de « bouger » rapidement. Je choisis la détection automatique mais d’autres possibilités sont offertes. En plus des pages HTML/XML on peut surveiller :

des fichiers PDF

des documents plein-texte

d’autres types de documents (vidéo, audio, …)

Il faut noter que pour l’instant la documentation proposée par le service est plutôt indigente mais il semble bien que l’on surveille ici les modifications à l’intérieur d’un fichier PDF. Pour les fichiers vidéos et audios le test reste à faire.

Etape 2 :

Une fois la page ajoutée la seconde étape consiste à la charger dans l’interface. A partir de là on va choisir de surveiller l’ensemble des modifications à venir de la page ou simplement de certaines parties grâce à un sélecteur CSS très simple à utiliser.

Il est possible d’ajouter dans le même tracker une autre partie de la même page à surveiller et on peut alors choisir, en fonction du contenu sélectionné, de le traiter comme du plein-texte ou comme des chiffres.

Etape 3 : permet de tester le bon fonctionnement du tracker.

Etape 4 : propose de régler les conditions des notifications à venir. On peut choisir par exemple de n’être alerté que si le nouveau texte apparu comporte un mot, ou un mot ou un autre ou encore un expression (du booléen quoi).

Etape 5 : permet de préciser la manière dont on veut être alerté :

Email

Pushover : un service de notification pour iOS, Android ou encore PC (version desktop).

Teamstinct : un service collaboratif en ligne gratuit

Ajout d’adresses email additionnelles : des collègues par exemple (version payante)

HTTP Callback : Hummm, un moyen de récupérer les résultats sur une page web spécifique je crois, mais j’avoue que çà dépasse mes compétences.

Etape 6 : permet, en version payante, de créer et gérer plus facilement des groupes de trackers (thématiques par exemple)

Etape 7 : il s’agit simplement ici de donner un nom au tracker, dans notre cas : Yahoo actus énergie

Etape 8 : on va ici déterminer la fréquence de surveillance des pages. En version gratuite on dispose de 30 « checks » (surveillances) par mois pour tous ses trackers, soit un tracker surveillé une fois par 24h ou 2 trackers surveillés une fois toutes les 48h. On peut également déterminer l’heure des surveillances. Voir les détails ici.

Etape 9 : enregistrement du tracker

On arrive alors au tableau de bord regroupant l’ensemble des trackers créés. Il est possible de les sélectionner en groupe ou encore de les filtrer en fonction de leur état (actif, en pause, ne fonctionnant pas).

On trouvera sur cette même page un flux RSS regroupant les évolutions des pages traquées que l’on pourra ajouter à son agrégateur favori.

Fonctionnalités payantes

La version payante (voir le pricing ici) ajoute au service les possibilités suivantes :

surlignage des modifications des pages surveillées

Historique et stats pour chaque tracker

Plusieurs adresses additionnelles par tracker

Gestion de groupes de trackers

Export des trackers dans un fichier CSV

Import de trackers à partir d’un fichier CSV

Possibilités de partager les modifications des trackers sur la « librairie » publique d’OnWebChange

Ajout d’un widget sur un site web ou blog pour permettre aux lecteurs de s’y abonner facilement

Bien sûr les limites de « checks » sont vites atteintes en version gratuite mais la version payante « Solo » est très intéressante puisqu’elle propose 10 000 checks/mois pour 1,20 euros par mois ou 12,40 par an. De quoi voir venir.

Conclusion

OnWebChange se positionne donc comme un vrai challenger à Diphur ou à VisualPing.